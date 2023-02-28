Москвич, пробивший ограждение на машине с пацифистскими лозунгами, получил реальный срок

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии активиста Алексея Нечушкина, который в знак несогласия с военной спецоперацией ровно год назад протаранил ограждение на Пушкинской площади. Об этом сообщает медиапроект SotaVision.

Врезавшийся в препятствие автомобиль был исписан пацифистскими призывами. После столкновения с ограждением Нечушкин поджег свое транспортное средство. На него завели дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Свой поступок активист на суде назвал глупым, добавив при этом, что не мог на него не пойти.

"Я сильно переживал за родственников и не хотел, чтобы они думали, что я безучастен", - пояснил фигурант.

Нечушкин также рассказал, что его родственники происходят с Украины и на момент совершения акции находились в зоне боевых действий.