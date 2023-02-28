Тверского координатора "Голоса"* объявили в розыск

МВД объявило в розыск тверского координатора движения "Голос"* Артема Важенкова**. На его карточку в базе силовиков обратило внимание издание Sota. 41-летний активист находится в эмиграции.

Преследование Важенкова** примечательно тем, что он стал фигурантом первого уголовного "иноагентского" дела (ст. 330.1 УК) из-за систематического игнорирования требований к иностранным агентам. В законодательстве примененная к нему статья появилась в декабре.

В перечне иноагентов активист оказался осенью 2021 года: как выяснилось впоследствии, поводом для этого стал полученный им перевод от гражданки Нигерии.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Артема Важенкова в единый реестр иноагентов