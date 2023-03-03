Минюст исключил координатора орловского "Голоса"* из списка иноагентов

Министерство юстиции исключило из списка иностранных агентов координатора движения "Голос"* в Орле Веронику Каткову, обратила внимание 3 марта Sota. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Согласно данным реестра иноагентов, Каткова была исключена из списка 28 февраля. Статус иностранного агента она получила в конце сентября 2021 года. Основанием для этого Минюст назвал полученный правозащитницей перевод от фонда "Лига избирателей" на сумму 5 445 рублей, признанного в октябре 2020 года иноагентом. При этом средства поступили на счет Катковой в феврале 2020 года, то есть еще до включения организации в соответствующий перечень, отмечала Sota. Сама "Лига избирателей" была ликвидирована в декабре 2021 года в соответствии с решением Басманного суда Москвы.

Как заявил РИА "Новости" источник в Минюсте, основанием для исключения Катковой из перечня иноагентов стало то, что она перестала получать средства и иную помощь от иностранных источников.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов