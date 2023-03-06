Путин захотел распространить на всю Россию идею создания "паспортов" семей мобилизованных

Президент Владимир Путин высказался 6 марта в пользу введения во всех регионах России "паспортов" семей военнослужащих, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее заявление прозвучало в ходе беседы с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Во время разговора по видеосвязи Шумков рассказал главе государства о принимаемых в регионе мерах по опеке семей мобилизованных. В частности, там создаются "социальные портреты каждой семьи" с вопросами, требующими решения, поведал он. Речь идет о газификации, предоставлении медицинской помощи, ремонте жилья и иных способах поддержки.

"Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих", — откликнулся Путин. Он назвал очень хорошей "идею паспорта каждой семьи мобилизованного" и выразил мнение, что "нужно будет ее тиражировать на всю страну".