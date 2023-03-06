Еще одного вологодского депутата исключили из "Единой России"

Политсовет Вологодского местного городского отделения единороссов решил исключить из партийных рядов депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова. Его также рекомендовали лишить членства во фракции. Без уточнения деталей в официальном сообщении говорится, что политик своими действиями "дискредитировал партию".

Ранее региональные СМИ заметили фотографию жены Коновалова, сделанную в Объединенных Арабских Эмиратах. На публикации обратило внимание издание Sota.

Отметим, что в январе внуприпартийные санкции коснулись другого вологодского единоросса - Дениса Долженко, состоящего в областном Заксобрании. Его карьере навредили опубликованные фотографии новогоднего отдыха, проведенного в Дубае. Долженко исключили из состава фракции.

Нынешней зимой на фоне скандала вокруг Долженко глава области Олег Кувшинников призвал чиновников и депутатов всех уровней воздержаться от поездок за границу.