В посёлке под Тамбовом торжественно открыли памятник "героям СВО"

В посёлке Землянский в Тамбовской области в торжественной обстановке открыли памятник участникам специальной военной операции (СВО), передаёт Sota.

Памятник представляет из себя двухметровую фигуру спецназовца с автоматом и шевроном с латинской буквой "Z". Прообразом для фигуры из металла стал друг местного чиновника — сержант спецназа, который погиб в зоне боевых действий прошлым летом.

Отметим, что в России существует ещё один памятник "героям СВО". Первый открыли в Ижевске 24 февраля - в годовщину начала спецоперации.