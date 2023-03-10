ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:25

В посёлке под Тамбовом торжественно открыли памятник "героям СВО"

фото ЗакС политика В посёлке под Тамбовом торжественно открыли памятник "героям СВО"

В посёлке Землянский в Тамбовской области в торжественной обстановке открыли памятник участникам специальной военной операции (СВО), передаёт Sota.

Памятник представляет из себя двухметровую фигуру спецназовца с автоматом и шевроном с латинской буквой "Z". Прообразом для фигуры из металла стал друг местного чиновника — сержант спецназа, который погиб в зоне боевых действий прошлым летом.

Отметим, что в России существует ещё один памятник "героям СВО". Первый открыли в Ижевске 24 февраля - в годовщину начала спецоперации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама