Минюст признал иноагентами Никсель-Пиксель* и Геннадия Гудкова**

Министерство юстиции вечером 10 марта оповестило о признании иностранными агентами пятерых граждан и двух организаций. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В список иноагентов попали блогер Вераника Водвуд* (более известная как Никсель-Пиксель), политик Геннадий Гудков**, журналист из Владивостока Даниил Губарев***, экономист Сергей Гуриев**** и экс-глава "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон*****. Также в список вошли Всемирный фонд природы****** и фонд "Свободная Бурятия"*******.

Внесение в список Губарева* и Гуриева**** Минюст объяснил тем, что они проживают за границей и при этом были замечены в распространении материалов иноагентов. В вину Гуриеву**** ведомство также поставило неодобрительные высказывания о спецоперации. Гершензон***** попал в поле зрения министерства из-за создания новостного агрегатора The True Story и в связи со своими высказываниями о СВО. Негативные высказывания о российских военнослужащих вкупе с поддержкой Украины привели к признанию иноагентом Гудкова**.

В случае с Водвуд* свою роль сыграла ее позиция относительно СВО, но не только это. "Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", — говорится в комментарии Минюста, посвященном феминистке.

Что касается Всемирного фонда природы******, то ему в вину поставили получение иностранного финансирования. Кроме того, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов" якобы пытались оказывать влияние на принятие решений органами исполнительной и законодательной власти в России. Фонд "Свободная Бурятия"******* распространял фейки о СВО и "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", заявили в Минюсте.

*Минюст внес Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Даниила Губарева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Сергея Гуриева в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Льва Гершензона в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес фонд "Свободная Бурятия" в единый реестр иноагентов