Всемирный фонд природы* оспорит включение себя в перечень иноагентов

Всемирный фонд природы (WWF)* заявил вечером 10 марта о намерении оспорить в суде полученный статус иностранного агента. Соответствующими планами организация поделилась вскоре после того, как стало известно о внесении ее в реестр иноагентов.

"Решение о включении Фонда* в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В своем заявлении WWF* указал, что работает в России с 1994 года, причем все его сотрудники и члены правления являются российскими гражданами. Также сотрудники выразили признательность полутора миллионам своих сторонников, живущих в стране.

"Впереди новые цели, над достижением которых мы трудимся каждый день. Ведь природоохранные проекты нельзя поставить на паузу, так как это может перечеркнуть успехи предыдущих десятилетий", — завершили обращение в WWF*.

Накануне стало известно о том, что Минюст включил Всемирный фонд природы* в перечень иноагентов. Свое решение ведомство объяснило тем, что WWF* получал деньги из-за границы, а его сотрудники "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов" будто бы пытались оказывать влияние на принятие решений исполнительной и законодательной ветвями власти и "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов