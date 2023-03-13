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Новости 12:37

Театральный режиссёр Лисовский уехал из РФ после двух арестов из-за неповиновения полиции

фото ЗакС политика Театральный режиссёр Лисовский уехал из РФ после двух арестов из-за неповиновения полиции

Режиссёр Всеволод Лисовский покинул Россию, уведомила "Медузу"* его дочь Ева Лисовская. Перед этим он дважды оказывался в спецприёмнике по административной статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

Утром в понедельник, 13 марта, Лисовский вылетел в Ереван. "Никакой слежки или чего-то еще подозрительного не было", — поделилась Ева.

В первый раз Лисовского задержали 10 февраля. Тогда ему инкриминировали статью о не подчинении силовику. Впоследствии ему дали 15 суток административного ареста, которые он провёл в Центре временного содержания мигрантов в посёлке Сахарово.

27 февраля режиссёру повторно дали 15 суток ареста по аналогичной статье.

*Минюст включил издание "Медуза"** в единый реестр иноагентов

**Также Минюст внёс "Медузу" в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ


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