Лидеру "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии

В Хорошевский суд Москвы поступил административный протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского, сообщило РИА "Новости".

"Судебное заседание пройдет 27 марта", — сообщил информагентству собеседник в суде.

Наказание по административной статье о дискредитации армии предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Сам Покровский находится вне пределов России, в своих публичных выступлениях он неоднократно высказывался против российской спецоперации на Украине.

На прошлой неделе фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение Мосгордумы инициативу об амнистии фигурантов уголовных дел по статьям 207.3 (фейки об армии), 280.3 (дискредитация армии) и 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ. Сами статьи о фейках и дискредитации армии действуют в стране на протяжении года, об их применении в Петербурге читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"