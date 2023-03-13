На заседании по делу Кара-Мурзы* судья рекомендовал ему "не скатываться в политику", рассказал адвокат

Адвокат политика Владимира Кара-Мурзы* Вадим Прохоров рассказал Sotavision 13 марта о том, что происходило в ходе судебного заседания над его подзащитным в Мосгорсуде. Процесс проходит в закрытом режиме, против оппозиционера выдвинуты обвинения по уголовным делам о государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах и осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

По словам Прохорова, прокурор зачитал "сильно политизированное" обвинительное заключение. Это не удивило адвоката, поскольку тот считает политическим дело против подзащитного.

"А вот когда Владимир Кара-Мурза* излагал свою позицию, то его председательствующий судья [Сергей] Подопригоров постоянно прерывал, предлагая не скатываться в политику. По политическому делу!" — возмутился Прохоров, уточнив, что подсудимый говорил о мотивах собственных поступков. "Более того, судья пригрозил даже удалить Владимира Кара-Мурзу* и сказал, что он хозяин судебного заседания и именно он будет решать", — пожаловался Прохоров и уточнил, что возражения защиты на действия судьи внесены не были.

В целом процесс над Кара-Мурзой* Прохоров охарактеризовал как "трагикомедию". "Конечно же, всё идет к очередному такому акту, уже известному в истории нашей страны, когда человека за оппозиционные взгляды осуждают как государственного изменника", — резюмировал он.

Неделей ранее суд продлил Кара-Мурзе* срок пребывания в СИЗО до 27 августа. Факт обнаружения у оппозиционера дистальной полинейропатии после помещения в карцер на решение не повлиял.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов