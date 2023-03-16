ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:19

Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского медиаменеджера, бывшего издателя "Медузы"* Илью Красильщика, передаёт 16 марта ТАСС.

В отношении Красильщика возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК).

С середины прошлого лета медиаменеджер находится в федеральном розыске. В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал созданный им сервис "Служба поддержки". Проект был рассчитан на помощь всем, кто чувствует на себе давление российского государства или считает себя пострадавшим от него.

*Минюст РФ внёс "Медузу"** в единый реестр иноагентов

**Также Минюст внёс "Медузу" в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама