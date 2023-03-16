Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского медиаменеджера, бывшего издателя "Медузы"* Илью Красильщика, передаёт 16 марта ТАСС.

В отношении Красильщика возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК).

С середины прошлого лета медиаменеджер находится в федеральном розыске. В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал созданный им сервис "Служба поддержки". Проект был рассчитан на помощь всем, кто чувствует на себе давление российского государства или считает себя пострадавшим от него.

*Минюст РФ внёс "Медузу"** в единый реестр иноагентов

**Также Минюст внёс "Медузу" в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ