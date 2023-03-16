Суд в Уфе разрешил Лилии Чанышевой свидание с мужем и родителями

Суд в Уфе дал своё разрешение Лилии Чанышевой на одно свидание с мужем и родителями, передаёт Sota в своём Telegram-канале. Активистка находится под арестом с осени 2021 года.

Чанышевой инкриминируют создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В общей сложности ей грозит до 18 лет заключения.

Ранее Чанышева была главой штаба Навального* в Уфе.

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.