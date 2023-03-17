Андрей Пивоваров рассказал о пропаже писем, предназначавшихся для "ОВД-Инфо"* и "Новой газеты Европа"

Пребывающий в исправительной колонии в Карелии политик Андрей Пивоваров пожаловался на возможную цензуру его писем. Так, он сообщил, что из всех отправленных им посланий до адресатов не дошли два письма с ответами на вопросы журналистов изданий "ОВД-Инфо"* и "Новая газета Европа". Сообщение приведено в Telegram-канале в поддержку Пивоварова.

Письма, предназначавшиеся для обозначенных выше изданий, были отправлены политиком ещё в феврале.

"Андрей сидит в ПКТ с конца января, где ему выдают ручку и бумагу на час в день, что в целом делает переписку практически невозможной. Но этого давления сотрудникам кажется недостаточно, они хотят держать политика в полной изоляции", - констатировали сторонники Пивоварова.

Летом 2022 года суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырём годам лишения свободы по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Ранее стало известно о том, что с момента этапирования в Карелию оппозиционера дважды отправляли в ШИЗО.

13 марта фракция "Яблоко" в Заксобрании попросила ФСИН перевести Пивоварова в колонию на территории Петербурга или Ленобласти.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов