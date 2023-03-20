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Новости 15:52

МВД объявило в розыск архангельскую студентку Кривцову

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск архангельскую студентку Кривцову

Министерство внутренних дел объявило в розыск студентку из Архангельска Олесю Кривцову, обратила внимание Sota. Против учащейся возбуждены уголовные дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов в соцсетях о спецоперации и взрыве на Крымском мосту.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной карточке розыска.

На прошлой неделе стало известно, что Кривцова покинула Россию. В посвященном студентке Telegram-канале сообщалось, что сейчас она находится в Литве.

Уголовное дело против Кривцовой было возбуждено в декабре прошлого года, в начале января суд определил ее под домашний арест. Спустя неделю Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов.


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