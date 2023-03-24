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Новости 14:38

Лидер "Яблока" Рыбаков попросил Путина исключить WWF* из иноагентов

фото ЗакС политика Лидер "Яблока" Рыбаков попросил Путина исключить WWF* из иноагентов

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исключить из реестра иностранных агентов Всемирный фонд природы (WWF)*. Об этом "яблочник" рассказал в своем Telegram-канале. 

В письме Рыбаков заявил, что "Яблоко" разделяет позицию многих экологических и природоохранных организаций - считает "крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным" включение WWF* в список иноагентов. Это негативно скажется на сохранении природы России, передал Рыбаков мнение партии.

"Объявление Всемирного фонда природы* иностранным агентом значительно усложнит его работу и противоречит национальным интересам и стратегически национальным приоритетам по охране окружающей среды, сохранению природных ресурсов и рациональному природопользованию", - написал "яблочник".

Он призвал Путина "в кратчайшие сроки" принять меры по отмене решения о включении WWF* в перечень иноагентов. Также Рыбаков напомнил, что выступает в принципе за отмену законодательства об иностранных агентах.

Ранее 24 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в этом году не будет участвовать в акции "Час Земли". Причина - включение в список иноагентов WWF*, которая организует мероприятие. 

Напомним, Всемирный фонд природы* получил статус иноагента в России 10 марта. В организации заявили, что намерены оспорить это решение Минюста.

 

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов 

 

София Саттарова


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