Коллектив ДДТ перенёс концерты в Москве и Петербурге "по независящим от группы причинам"

Запланированные в Петербурге и Москве концерты ДДТ вновь перенесены на неопределённый срок "по независящим от группы и организаторов причинам". Информация об этом появилась на официальном сайте группы.

Кроме того, не состоялись февральские выступления группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

"Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!" — высказались в коллективе.

Купленные билеты не нуждаются в обмене. Резюмируя, музыканты пожелали всем мира и добра.

В конце января стало известно, что ДДТ переносит концерты в российских городах на более поздний срок. В феврале депутат Госдумы Виталий Милонов, недовольный новым клипом коллектива, объявил, что лидеру группы Юрию Шевчуку следует "категорически запретить" выступления в России. В прошлом году Верховный суд Башкирии признал законным назначенный Шевчуку штраф за дискредитацию армии (20.3.3 КоАП), выписанный после высказываний музыканта о Родине и президенте на концерте в Уфе.