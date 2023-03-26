Белый дом на час отключал подсветку в рамках альтернативной "Часу Земли" акции

Подсветка здания правительства оказалась полностью выключена вечером 25 марта в рамках организованной российскими экологами акции "Помочь планете", оповестил Telegram-канал кабмина. Это произошло одновременно с акцией "Час Земли", инициированной Всемирным фондом природы*

"Правительство присоединилось к акции "Помочь планете", инициированной российскими экологами. В 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью отключена подсветка", — гласит сообщение в канале кабинета министров. Текст сопровождается видеозаписью, на которой можно видеть Белый дом без подсветки.

В посте говорится о том, что вопросы экологии "были и остаются одним из приоритетов работы кабмина", в связи с чем правительство поддержало мероприятие.

Аналогичным образом к акции "Помочь планете" присоединились Государственная дума и Совет Федерации.

В тот же вечер акцию "Час Земли" в онлайн-режиме проводил Всемирный фонд природы*, однако российские органы госвласти не присоединились к инициативе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял отказ Кремля от участия в акции тем, что WWF* был признан иностранным агентом. Среди передумавших присоединяться к "Часу Земли" оказалась и администрация Ленобласти.

Всемирный фонд природы* был признан иноагентом 10 марта, организация намерена оспорить это решение. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков на этой неделе обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой исключить WWF* из соответствующего перечня Минюста.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Правительство России"