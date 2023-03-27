Суд в Москве прекратил за давностью времени дело вокалиста "Ногу свело!"

Хорошевский суд Москвы не стал привлекать к административной ответственности лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского, рассказал 27 марта проект "Сетевые свободы". Против музыканта был составлен протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Сам протокол касался поста Покровского во "ВКонтакте", посвященного его песне с пацифистским посылом. Согласно мнению полиции, в тексте говорится о действиях российских властей относительно граждан в контексте спецоперации на Украине.

Суд прекратил производство в связи с истечением сроков давности. Дело в том, что пост был обнаружен силовиками еще в мае 2022 года, однако дело дошло до суда только в марте 2023 года, отметили "Сетевые свободы".

О составлении протокола на Покровского стало известно в середине марта. Музыкант живет за границей, с начала спецоперации он неоднократно давал негативные комментарии о ней.

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"