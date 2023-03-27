Для отца помещенной в приют школьницы запросили два года колонии по делу о дискредитации ВС

В ходе прений сторон на судебном заседании в Тульской области государственный обвинитель запросил два года колонии общего режима для Алексея Москалева, которого преследуют по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает Sota. Фигуранту инкриминируют пацифистские реплики, сделанные в личном аккаунте в "Одноклассниках". Сам он утверждает, что доступ к аккаунту мог иметь кто угодно и что страницу в прошлом году неодократно взламывали неизвестные.

Дело Москалева получило широкий резонанс из-за того, что в ходе следствия его разлучили с дочерью. Школьницу поместили в приют и не возвращают отцу, несмотря на то, что суд не стал помещать его в СИЗО.

Интерес к семье Москалевых у правоохранительной машины возник в прошлом году после того, как на уроке ИЗО 11-летняя Маша Москалева нарисовала рисунок пацифистского содержания. С тех пор из-за высказываний Москалева-старшего в соцсетях его привлекали к административной ответственности, что в конечном счете привело к уголовному делу.

Приговор отцу-одиночке огласят во вторник 28 марта.