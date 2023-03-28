"ФСБ в деле": Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу художницы Цветковой*

Во Владивостоке 9-й кассационный суд отменил оправдательный приговор Хабаровского краевого суда по делу художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой*, которая обвинялась в распространении порнографии (ст. 242 УК РФ) из-за подробных рисунков женских анатомических рисунков в социальной сети "ВКонтакте", сообщила "Новой газете Европа" её Анна Ходырева.

Дело направили на новое рассмотрение в суд Комсомольска-на-Амуре. Мотивированного решения пока нет.

"Причины — ФСБ в деле", — рассказала Ходырева.

Под уголовное преследование девушка попала в 2019 году. Следствие по делу длилось более двух лет. В течение этого времени Цветкову* сажали в СИЗО, отправляли под домашний арест, а затем отпускали под подписку о невыезде.

В середине июля суд окончательно оправдал художницу.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в единый реестр иноагентов