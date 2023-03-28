Разлученному с дочерью жителю Тульской области дали два года колонии за "дискредитацию армии"

Суд в Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя Алексея Москалева, которого признали виновным в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Столько же накануне запросило для него государственное обвинение. Как сообщает издание Sota, съемку оглашения приговора в зале запретили. При этом судья Антон Маликов зачитал решение в отсутствие подсудимого.

На заседание явились как сторонники, так и противники фигуранта. С начала месяца он находился под домашним арестом.

Преследование Москалева получило огласку в СМИ, поскольку его разлучили с несовершеннолетней дочерью, которую он воспитывает один. Машу Москалеву продолжают удерживать в приюте, несмотря на то, что суд ранее отказался отправлять ее отца в СИЗО.

Интерес силовиков к этой семье возник после пацифистского рисунка, сделанного Машей Москалевой в прошлом году на одном из школьных уроков. Часть правозащитного сообщества считает ее отца политзаключенным.

UPD 15:35 Пресс-секретарь Ефремовского межрайонного суда рассказала журналистам, что в ночь перед оглашением приговора Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста