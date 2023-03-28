Дрозденко заявил о готовности запустить в Ленобласти струнный транспорт

Власти Ленинградской области рассматривают возможность запуска "трамвая наоборот" - струнного транспорта, который способен развивать скорость передвижения до 90 километров в час, сообщается в Telegram-канале главы региона Александра Дрозденко.

Помимо своей быстроты, струнный транспорт привлекателен в том числе тем, что имеет беспилотные кабины, минимальный землеотвод, безземельный монтаж и "очень привлекательную экономику от белорусского разработчика".

Необходимую сертификацию данный вид общественного транспорта уже получил как в России, так и ОАЭ.

Указывается, что в Белоруссии и Эмиратах уже проложены первые трассы.

"Ленобласть вместе с партнерами проработает пилотное концессионное соглашение о строительстве линии в одном из районов новостроек", - поделился Дрозденко.

Губернатор уточнил, что для пробного маршрута будет выбрано место с высоким пассажиропотоком и общей загруженностью трасс.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Александр ДроZденко"