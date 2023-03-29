Для кладоискателя Белоусова запросили 9,5 лет колонии по делу о "фейках" об армии

Сторона обвинения запросила совокупно 9,5 лет колонии для петербургского археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), передаёт корреспондентка Sota из зала Московского райсуда Петербурга.

По статье 207.3 УК запрошено 8 лет тюрьмы с запретом заниматься администрированием сайтов на протяжении четырёх лет. По статье 280 УК - 3 года с запретом на администрирование в 2 года. Совокупно гособвинитель запросил 9,5 лет колонии.

Ранее кладоискатель Олег Белоусов дал в суде показания по своему делу.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе с лета 2022 года. За всё время нахождения под стражей, по его словам, ему ни разу не оказали медицинскую помощь. У него ухудшилось зрение, а также немеют конечности.

Ранее Белоусова включили в перечень террористов и экстремистов. Задержали археолога прошлым летом.