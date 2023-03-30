Sota: Сбежавший из-под домашнего ареста Москалев задержан в Минске

Разлученный с дочерью Алексей Москалев задержан в Минске, сообщила ночью 30 марта Sota со ссылкой на свой источник. Возможность этого допустил адвокат Дмитрий Захватов, который заявил, что не может связаться с Москалевым.

Как написало издание, задержание могло произойти после того, как Москалев включил телефон в минской квартире и силовики смогли его вычислить. Местонахождение россиянина было неизвестно с 28 марта, когда он сбежал из-под домашнего ареста и не явился на заседание суда.

Адвокат Захватов опубликовал у себя в Telegram-канале пост со словами, что не имеет связи с Москалевым, а его телефон не отвечает. "Подтвердить [задержание — прим. ЗАКС.Ру] подтвердить точно не могу, но, по косвенным данным, по всей видимости все так и есть", — написал юрист.

Во вторник суд в Тульской области признал Москалева виновным в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии. Подсудимого на заседании не было, позже появилась информация о его побеге. Перед этим Москалева разлучили с дочерью, которую он воспитывает в одиночку. Девочку поместили в приют и отказались возвращать домой даже после того, как ее отцу назначили домашний арест вместо СИЗО.

Интерес силовиков к семье Москалевых возник из-за пацифистского рисунка, сделанного в апреле прошлого года. После этого главу семьи штрафовали за антивоенные посты по протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), а затем возбудили против него уголовное дело.