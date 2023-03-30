Московский пенсионер получил семь лет колонии за фейки об армии

Тимирязевский районный суд Москвы огласил приговор 62-летнему пенсионеру Михаилу Симонову по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как сообщили "Сетевые свободы", москвича признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы с четырехлетним запретом администрировать сайты.

Накануне гособвинитель затребовала для подсудимого семь лет колонии.

Уголовное дело против Симонова было возбуждено из-за двух комментариев во "ВКонтакте" на тему спецоперации, опубликованных в марте прошлого года. Содержание комментариев противоречило официальной позиции Минобороны.

Сам Симонов на протяжении последних нескольких лет жил в Белоруссии, в прошлом году он прибыл в российскую столицу по своим делам, где и был задержан. В ноябре Гагаринский суд Москвы заключил его под стражу.

Накануне Московский суд Петербурга признал виновным местного копателя Олега Белоусова по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.