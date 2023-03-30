Самарский депутат обжаловал штраф, назначенный после просмотра послания Путина с лапшой на ушах

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин обжаловал назначенный ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили 30 марта "Сетевые свободы". Ранее парламентарий прославился благодаря видеозаписи, на которой он с лапшой на ушах смотрит послание президента Федеральному собранию и кивает вслед услышанному.

В середине марта Новокуйбышевский горсуд постановил взыскать с Абдалкина 150 тысяч рублей. При этом в материалах дела упоминался видеоролик с записью перформанса, устроенного депутатом.

Защита парламентария полагает, что суд "признал Абдалкина виновным в том, в чем он не обвинялся", не указал, какие органы власти он дискредитировал своим поступком, а заодно "немотивированно признал его должностным лицом". Последнее дало возможность назначить депутату штраф, заметно превышающий размер взысканий с физлиц по этой статье, полагает адвокат.

Внимание к видеоролику депутата привлек думский единоросс Александр Хинштейн, который потребовал от коммунистов "приструнить" своего самарского однопартийца. Спустя неделю самарские парламентарии вынесли коллеге порицание. Позже стало известно о составленном на Абдалкина протоколе.