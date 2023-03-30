Минюст не смог добиться лишения Ильи Новикова* адвокатского статуса

Хамовнический суд в Москве оставил без рассмотрения иск Министерства юстиции к Адвокатской палате столицы, пишет издание "Адвокатская улица". Ведомство оспаривало отказ палаты лишать адвокатского статуса юриста Илью Новикова*: ранее профессиональное сообщество решило ограничиться предупреждением. В итоге заседание по существу так и не состоялось, поскольку представители министерства неоднократно не являлись в суд. Определение суда может быть пересмотрено, если истец представит уважительные причины неявки.

Поводом для скандала и разбирательства стали ругательства Новикова* в адрес Минобороны, произнесенные в прошлом году в эфире телеканала "Дождь"**. В иске чиновники указали, что юрист допустил "некорректные, бранные выражения, порочащие честь и достоинство адвоката". По мнению Минюста, автор резких высказываний нарушил целых пять норм Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА). Не остался без внимания Минюста и факт сотрудничества Новикова* с украинскими коллегами из объединения Barrister.

Илья Новиков* как минимум с начала специальной военной операции проживает в Киеве.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес телеканал "Дождь" в единый реестр иноагентов