Журналиста Wall Street Journal арестовали по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и отправил под арест до 29 мая корреспондента американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного накануне в Екатеринбурге, передает ТАСС. Журналист проходит по делу о шпионаже (ст. 276 УК).

Адвокат Даниил Берман, как сообщает Sota, не смог попасть на заседание под тем предлогом, что у фигуранта уже имеется адвокат по назначению. Не пустили в суд также журналистов. Представители суда дело не комментируют.

По версии ФСБ, корреспондент по заданию властей США собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. Американец своей вины не признает.

Гершковичу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Комментируя его дело, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что речь идет не о подозрениях, а о "взятии с поличным". Редакция Wall Street Journal выразила глубокую обеспокоенность фактом уголовного преследования своего сотрудника.