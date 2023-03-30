Уголовное дело против политолога Галлямова* завели из-за высказываний о спецоперации

Российский политолог Аббас Галлямов*, ранее объявленный МВД в розыск, преследуется по делу о фейках про Вооруженные силы (п."д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

Поводом для возбуждения дела стало интервью YouTube-каналу "Грошi" (проекту украинского телеканала 1+1), вышедшее в свет в апреле прошлого года. Силовикам не понравились комментарии эксперта к событиям в Буче и Краматорске.

Дело против эмигрировавшего политтехнолога и политолога завели в январе. Ему грозит до десяти лет заключения.

*Минюст внес Аббаса Галлямова в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)