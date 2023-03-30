Вице-губернатор Петербурга Потехина: Государству нужны патриоты

Вице-губернатор Петербурга по образованию Ирина Потехина сообщила, что государство нуждается в патриотах. Об этом она сказала во время прямой линии правительства 30 марта.

- Государству нужны патриоты. В самом лучшем смысле этого слова. Потому что иначе никакой социальной стабильности ни в одном государстве не будет, - заявила Потехина.

Это мнение вице-губернатор озвучила, когда перечисляла, чего ждут родители и государство от образовательной системы. По словам Потехиной, для родителей важны доступность школы, хорошие стартовые возможности и присутствие ребенка в учреждении, в котором он себя будет чувствовать комфортно. Государство же, помимо патриотов, ждет квалифицированных кадров для развития экономики и поддержки талантов для прорывных технологий.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ежемесячно проводить прямые линии. Первую глава города провел сам, а вторую поручил вести вице-губернатору по цифровизации Станиславу Казарину.

София Саттарова