Обвинение запросило Кара-Мурзе* 25 лет лишения свободы

Представитель обвинения запросил 25 лет лишения свободы политику Владимиру Кара-Мурзе*, сообщила 6 апреля его адвокат Мария Эйсмонт.

"У нас сегодня весьма неожиданно состоялись прения, процесс двигается довольно быстро и прокурор запросил 25 лет лишения свободы", — говорит юрист на видеозаписи из здания суда, опубликованной Sota.

Эйсмонт добавила, что прения должны будут продолжиться в пятницу. "Мы отложились на завтра, суд посчитал, что он должен предоставить [адвокату] Вадиму Прохорову возможность также выступить", — сообщила юрист.

Говоря о физическом состоянии подзащитного, Эйсмонт сообщила, что он похудел на 17 килограммов за время процесса, передает Sota.

В середине марта адвокат Прохоров сообщил, что Кара-Мурзу* не смогли доставить в Мосгорсуд по причине пошатнувшегося здоровья. Перед этим он рассказал, что у политика обнаружили дистальную полиневропатию после времени, проведенного в карцере СИЗО.

Кара-Мурза* был задержан в Москве в апреле 2022 года, против него выдвинуты обвинения по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов