Главреда "Новой газеты Европа" будут судить по "иноагентскому" протоколу

Российские правоохранители составили протокол об отсутствии маркировки "иноагента" в отношении главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова*, о чем сообщает "Медиазона"**.

Рассматривать дело по ч. 4 ст. 19.34 будет Басманный суд Москвы, зарегистрировавший его во вторник 6 апреля.

Мартынов* пополнил реестр иностранных агентов в сентябре прошлого года. По новому протоколу журналиста могут заочно оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Как минимум с прошлого года он живет и работает за пределами России.

*Минюст внес Кирилла Мартынова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Новая газета Европа / YouTube (скриншот)