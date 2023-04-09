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Новости 12:26

Силовики помешали петербургским католикам провести пасхальный ритуал

фото ЗакС политика Силовики помешали петербургским католикам провести пасхальный ритуал

Религиозный ритуал в преддверии Пасхи, проводимый католиками в петербургской базилике Святой Екатерины, прервала и сорвала полиция вместе с сотрудниками ОМОН. Об этом пишет издание Sota.

Силовики явились в культовое сооружение накануне поздно вечером, усмотрев в происходящем признаки несанкционированного публичного мероприятия. О задержаниях ничего не сообщается.

Католики в честь одного из своих главных праздников по традиции зажигали огни, что в Петербурге происходит каждый год уже не одно столетие.

UPD 16:00 Настоятель храма отец Павел рассказал MR7, что омоновцы впервые за последние годы попросили некое разрешение, которого у него не имелось. В результате ритуал зажжения состоялся в более скромном, чем обычно, формате.


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