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Новости 11:57

Бастрыкин заинтересовался петербургскими электросамокатчиками после серии наездов на людей

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался петербургскими электросамокатчиками после серии наездов на людей

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о случаях дорожных происшествий с участием электросамокатов, информирует 11 апреля пресс-служба СК.

С тех пор, как сервис кикшеринга начал новый сезон, а в городе наступила весна, осушившая дороги, самокатчики уже не единожды наезжали на граждан, в том числе - детей.

"В частности, 9 апреля женщина на электросамокате сбила семилетнюю девочку на проспекте Энгельса. Ребёнку диагностировали ушибы. Следственными органами проводятся проверочные мероприятия", - указывается в сообщении СК.

Бастрыкин дал своему петербургскому подчинённому, и.о. главы СК по региону поручение доложить о том, проводится ли какая ведомственная проверка по факту наезда на горожан.

Ранее, напомним, водитель петербургского троллейбуса отправил в больницу подростка на электросамокате.


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