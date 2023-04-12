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Новости 20:59

Подмосковного журналиста отправили в СИЗО по трем делам о "фейках"

фото ЗакС политика Подмосковного журналиста отправили в СИЗО по трем делам о "фейках"

Суд в Королеве (Московская область) постановил водворить в следственный изолятор сотрудника издания RusNews Романа Иванова, на которого завели целых три дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Как сообщает издание Sota, под стражей ему предстоит пробыть как минимум до 10 июня.

На заседании фигурант усомнился в непредвзятости судьи Дмитрия Гануса, который ранее выносил решения по его административному делу. Скрываться от правосудия журналист, по его словам, в случае избрания ему более мягкой меры пресечения не стал бы.

Иванова преследуют из-за трех постов в его Telegram-канале: одна публикация была посвящена прошлогодним событиям в Киеве, вторая — "украинскому" докладу ООН и третья — заявлению российского министра обороны.


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