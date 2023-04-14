Осуждённому белорусскому журналисту Протасевичу предъявили новое обвинение

Белорусский журналист, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич стал фигурантом ещё одного уголовного дела, информирует Sota. На этот раз его обвинили в повторном руководстве экстремистским формированием.

Как считает следствие, он якобы администрировал Telegram-канал "Беларусь головного мозга". В судебном разбирательстве в отношении Протасевича объявили перерыв до 19 апреля для того, чтобы он ознакомился с новым обвинением.

Напомним, 23 мая 2021 года самолёт Ryanair с Протасевичем и его подругой россиянкой Софьей Сапегой был вынужден сесть в Минске из-за ложной угрозы минирования. Борт посадили под давлением Минска с привлечением военной авиации, террористическая угроза впоследствии не подтвердилась, а пару задержали. В дальнейшем Протасевича и Сапегу осудили. На данный момент идёт процедура экстрадиции россиянки из белорусской тюрьмы.