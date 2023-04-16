Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами гибели актера Волкова после сообщений о том, что его мог сбить электросамокат

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова и возбудить уголовное дело в случае наличия оснований для этого, сообщила 16 апреля пресс-служба силового ведомства. Причиной этого стали сообщения в соцсетях о том, что на артиста мог совершить наезд нетрезвый самокатчик.

"В социальных сетях появилась информация, что артист был сбит молодым человеком на электросамокате. Пользователями отмечается, что 18-летний водитель самоката находился в состоянии алкогольного опьянения", — уведомили в СК.

В ведомстве также указали на рост случаев травмирований граждан при ДТП с электросамокатами в последнее время.

Волков скончался в Петербурге 9 апреля в возрасте 59 лет. Среди прочего, актер снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Убойной силе" и других лентах. С 2010 года работал в Молодежном театре на Фонтанке.

Фото: mtfontanka.ru