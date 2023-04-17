Синоптик Колесов: Погода в Петербурге идёт на "сухой" рекорд

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов представил данные о прогнозе погоды в городе на ближайшую неделю. Информация содержится в Telegram-канале специалиста.

Колесов отметил, что тёплая и солнечная погода стоит в городе на Неве уже 10 дней. Ввиду подобных превратностей стихии начали всходить первоцветы. Если Петербург не проявит свою "дождливость" в дальнейшем, то погода пойдёт на "сухой" рекорд.

"Характер погоды сохранится и на этой неделе, новая порция антициклона приходит в наши районы, но теперь уже с северо-запада. Снова будет сухо и, скорее всего, в течение всей недели", — поделился Колесов.

Температура днём в среднем будет держаться на отметке +10-13 градусов.