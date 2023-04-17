Политика Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии

Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ), передаёт Sota.

Также ему назначено 400 тысяч рублей штрафа и 7 лет запрета заниматься журналистской деятельностью.

В своём последнем слове Кара-Мурза* заявил, что находится в тюрьме за свои политические взгляды и ему не за что раскаиваться.

Оппозиционера задержали в Москве в апреле 2022 года. В СИЗО у него существенно ухудшилось здоровье, он потерял 17 кг в весе: по этой причине он пропустил несколько заседаний суда. Его адвокат сообщал об обнаружении дистальной полиневропатии после времени, проведённого в карцере изолятора.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов