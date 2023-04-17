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Новости 19:56

Набиуллину попросили сделать бесплатным обслуживание карт "Мир"

фото ЗакС политика Набиуллину попросили сделать бесплатным обслуживание карт "Мир"

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллина с предложением обязать российские финансовые организации сделать бесплатным обслуживание платежных карт "Мир". На его письмо ссылается RT.

Автор документа сетует на то, что после ухода Visa и Mastercard карты "Мир" остались единственным платежным средством для миллионов россиян. В таких условиях Антон Орлов находит справедливым повмеместное введение бесплатного банковского обслуживания карт без дополнительных опций. 

Свое предложение автор обращения предложил распространить на весь период действия западных санкций в отношении РФ.


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