Набиуллину попросили сделать бесплатным обслуживание карт "Мир"

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллина с предложением обязать российские финансовые организации сделать бесплатным обслуживание платежных карт "Мир". На его письмо ссылается RT.

Автор документа сетует на то, что после ухода Visa и Mastercard карты "Мир" остались единственным платежным средством для миллионов россиян. В таких условиях Антон Орлов находит справедливым повмеместное введение бесплатного банковского обслуживания карт без дополнительных опций.

Свое предложение автор обращения предложил распространить на весь период действия западных санкций в отношении РФ.