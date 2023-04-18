На месте гибели Татарского появились новые стихийные мемориалы

На Университетской набережной в Петербурге очевидцы заметили целых три новых стихийных мемориала, посвященных погибшему в начале месяца военкору Владлену Татарскому (настоящее имя - Максим Фомин). Они расположились у здания кафе Street Food Bar № 1, в котором произошел взрыв, передает издание Sota.

Мемориалы представляют собой горы цветов с фотографиями погибшего, атрибутикой ЧВК "Вагнер". Замечен среди букетов у кафе также распечатанный президентский указ о посмертном награждении военкора орденом Мужества.

Напомним, что Татарский был убит 2 апреля на своем творческом вечере. Еще более четырех десятков посетителей встречи получили ранения. По версии силовиков, петербурженка Дарья Трепова пронесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее задержали на следующий день, отправив в следственный изолятор по делу о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК).

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру