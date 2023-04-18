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Новости 11:21

"Беллону"* признали нежелательной в РФ организацией

фото ЗакС политика "Беллону"* признали нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ организацией экологический фонд "Беллона"*, центральный офис которого зарегистрирован в Норвегии.

Силовики выявили, что "Беллона"* материально поддерживает НКО, признанные иноагентами, и стремится к изменениям российского законодательства.

Кроме того, экодвижение, по данным надзорного ведомства, занято формированием негативного мнения о природоохранной политике РФ. Таким образом, в частности, осуществляется дискредитация органов власти. Не устраивает Генпрокуратуру и позиция "Беллоны"* относительно специальной военной операции.

Наконец, заявляется, что организация заинтересована в подрыве российской экономики и представляет собой угрозу конституционному строю и госбезопасности РФ.

*Генпрокуратура признала "Беллону" нежелательной организацией в РФ


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