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Новости 16:04

Для бывшего сотрудника МВД запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Для бывшего сотрудника МВД запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило девять лет заключения в качестве наказания для бывшего техника МВД Сергея Клокова. Москвича преследуют по делу о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК) из-за содержания его частных телефонных разговоров, о чем пишет медиапроект "Сетевые свободы".

Дело Клокова расследуется уже более года. Все это время он находится под стражей, став первым в стране человеком, арестованным по статье 207.3 УК. В основу обвинения легли три телефонных разговора с разными людьми о событиях в зоне военной спецоперации. Экс-сотрудника МВД защищает адвокат Даниил Берман.

Примечательно, что суд уже возвращал дело Клокова в прокуратуру из-за допущенных силовиками ошибок.


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