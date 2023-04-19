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Новости 20:19

Депутат Останина пожаловалась силовикам на журнал DOXA

фото ЗакС политика Депутат Останина пожаловалась силовикам на журнал DOXA

Член фракции КПРФ в Государственной думе Нина Останина усмотрела возможное нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде в одной из недавних публикаций студенческого журнала DOXA. Это побудило депутата обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению Останиной, редакцию можно привлечь к ответственности по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). О поданном заявлении стало известно медиапроекту "Осторожно, новости". 

В числе прочего коммунистка интересуется у министра возрастом и гражданством людей, причастных к распространению возмутившего ее материала.

"Необходимо как можно быстрее пресечь распространение подобной информации", - говорится в письме депутата.

Отметим, что почти вся редакция DOXA, попавшая в 2021 году под уголовное преследование, эмигрировала. Журналистов преследовали за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных протестах.

фото: duma.gov.ru


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