Фигурант дела "Сети"* Бояршинов вышел на свободу

Утром 21 апреля из исправительной колонии в карельском городе Сегежа вышел петербургский анархист Юлий Бояршинов, осужденный на 5 лет и 3 месяца лишения свободы по делу "Сети"* ("пензенскому делу"). Его фотографию на свободе опубликовал Telegram-канал Rupression.

"По выходе из колонии Бояршинов рассказал, что администрация выдала ему билет на поезд, который отходит в 10 утра, и выпустила как раз к этому времени: "Клиентоориентированный сервис", - сообщило издание Sota.

Бояршинова задержали и арестовали в январе 2018 года. Вместе с Виктором Филинковым и Игорем Шишкиным он стал обвиняемым по делу о петербургской ячейке организации "Сеть"*. По версии ФСБ, она проводила тренировки со страйкбольными приводами, готовясь совершить вооруженный переворот в России. Свое участие в совместных тренировках с другими анархистами и антифашистами и общение с ними на политические темы Бояршинов в суде подтверждал, однако настаивал, что планов организации переворота у них не было.

22 июня 2020 года 1-й Западный окружной военный суд назначил ему 5,5 года за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Позже ему сократили срок на три месяца.



*Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Фото: Rupression/Telegram