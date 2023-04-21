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Новости 11:46

Baza: Против редактора DOXA Меньшиковой возбудили дело о призывах к терроризму

фото ЗакС политика Baza: Против редактора DOXA Меньшиковой возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении редактора студенческого издания DOXA Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК), информирует Telegram-канал Baza.

По данным издания, поводом для начала разбирательства послужил пост Меньшиковой в соцсети "ВКонтакте", в котором она призывала писать письма в поддержку арестованных за поджоги военкоматов.

Сама Меньшикова пребывает за пределами России.

Напомним также, ранее депутат Госдумы Нина Останина пожаловалась силовикам на журнал DOXA.

фото: DOXA / Telegram


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