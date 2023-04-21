Задержанного у Госдумы противника эвтаназии бездомных животных отпустили без протокола

Возле здания Государственной думы в Москве правоохранители вечером 21 апреля задержали зоозащитника Юрия Корецких, устроившего сбор подписей против законопроекта об эвтаназии бездомных животных. Как сообщает издание Sota, активист возглавляет движение под названием "Альянс защитников животных".

Силовики определили активиста как организатора акции и увезли в отдел полиции. Оттуда спустя пару часов он был отпущен без составления протокола.

По словам Корецких, сбор протестных подписей ведется уже четвертый день, а поставили их уже более трех тысяч человек. Законопроект пока находится на "нулевой" стадии экспертного обсуждения.

Тема поправок в закон об ответственном обращении с животными актуализировалась в нынешнем месяце. Спецпредставитель президента Сергей Иванов из-за участившихся нападений бродячих собак на прохожих предложил их "гуманное умертвление". В свою очередь, лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил жестче наказывать чиновников за нападения бродячих собак на детей.