В Петербурге похоронили погибшего прошлой осенью участника СВО

На православном Смоленском кладбище в Петербурге 22 апреля с воинскими почестями простились с добровольцем Максимом Диденко, погибшим в зоне специальной военной операции еще прошлой осенью. Церемонию, на которой выступил глава Адмиралтейского района Алексей Оверчук, осветило издание MR7. Посетили мероприятие и фанаты "Зенита".

По словам близких погибшего, в частную военную компанию "Редут" он записался уже на следующий день после объявления СВО на Украине. Для родственников это стало неожиданностью, поскольку Диденко ранее проявлял иные склонности и интересы.

Петербуржец погиб в начале сентября, прикрывая другого бойца, и долгое время числился пропавшим без вести. Ему было 33 года. Орден Мужества он получил посмертно.

фото: Дарья Дмитриева / MR7