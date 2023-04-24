Чуйченко заявил о готовности отстаивать в суде решение о признании WWF* иноагентом

Министр юстиции Константин Чуйченко назвал "законным и обоснованным" решение о признании Всемирного фонда природы (WWF)* иностранным агентом, передает 24 апреля ТАСС. В интервью информагентству чиновник заявил о готовности возглавляемого им ведомства отстаивать свою позицию по этому вопросу в суде.

В беседе с ТАСС Чуйченко назвал WWF* "ранее уважаемой организацией" и обвинил в излишней, по его мнению, активности в сфере PR.

"Реально делают мало, а говорят много. Где конкретные дела, объекты, которые сделал российский WWF* за последние годы? Их практически нет!" — объявил министр и пожаловался на то, что фонд нелестно отзывался о ситуации с охраной природы в России.

"Они не одни такие, кто при отсутствии прозрачности открыто использует свои громкие названия для якобы благотворительных сборов. Подобные действия не останутся без внимания: будем выявлять и принимать решения в соответствии с законодательством", — пообещал Чуйченко.

Минюст признал WWF* иностранным агентом в первой половине прошедшего марта. Фонд в ответ заявил о намерении добиваться отмены этого решения в суде.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов